ترامب يظهر مجددا.. أول خطاب منذ مغادرته المنصب

يُلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نهاية الأسبوع المقبل، في أورلاندو بولاية فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته منصبه.
ويأتي الخطاب المتوقع في 28 فبراير/شباط الجاري في إطار "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، الذي سينطلق الخميس 25 فبراير/شباط، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأمريكيين.
وبحسب بعض المقربين منه فإن ترامب سيتحدث عن "مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة".
ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس السابق أيضا عن الهجرة وما يسميه بـ"السياسات الكارثيّة" لخلفه جو بايدن في هذا الملف، وفق المصدر ذاته.
وظل ترامب في منتجعه في مار آلاجو في ولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو شهر.
وواصل الرئيس السابق الادعاء بأن الانتخابات "سُرقت" منه، وهي نفس التصريحات التي طالما تحدث بها منذ إعلان فوز الرئيس جو بايدن.
وفي 11 فبراير/شباط الجاري، أعلن تويتر أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام منصته حتى لو ترشح للبيت الأبيض من جديد بعد حظر حسابه.
وعلّق تويتر في يناير/كانون الثاني الماضي، بشكل دائم، حساب ترامب بعد اقتحام حشد من أنصاره الكابيتول في أعمال شغب أوقعت 5 قتلى وألحقت خراباً بالمبنى وصدمت الولايات المتحدة وأضرّت بسمعتها في العالم.
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