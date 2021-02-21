لا يعاملونا بالمثل.. روسيا تلوم الغرب لتجاهله التقارب معها

وجهت موسكو، الأحد، اللوم للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتجاهل التقارب معها، وعدم معاملتها بالمثل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "روسيا تهتم بعلاقات طبيعية وتقارب مع الغرب وتعمل ما بوسعها من أجله، لكنها لا ترى المعاملة بالمثل من جانبه".

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن بيسكوف في تعليقه على كلمات لعدد من ممثلي الدول الغربية خلال مؤتمر ميونخ للأمن السبت: "كانت روسيا ولا تزال تهتم بتطبيع العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وأضاف: "نعمل كثيرا لتحقيق ذلك في محاولة لتشجيع محاورينا للتعبير عن رغبتهم في علاقات طبيعية. لكننا لا ننجح دائما في ذلك".

وتابع: "لا نرى المعاملة بالمثل دائما من الجانب الآخر. أو بتعبير أدق، فإننا لا نشهد المعاملة بالمثل على الإطلاق في الأونة الأخيرة".