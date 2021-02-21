سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 21 فبراير 2021

زاد سعر الدولار أمام الجنيه السوداني اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر لدى البنوك.

وسجل سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء 370 جنيها، مقابل 365 جنيها، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية.

وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو في البنك المركزي عند 66.21 جنيه للشراء و66.54 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأوروبية في السوق السوداء إلى 430 جنيها مقابل 421 جنيها أمس.



كما استقر سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني عند 76.17 جنيه للشراء و76.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة البريطانية في السوق الموازية إلى 480 جنيها مقابل 474 جنيها أمس.

الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي في السودان، استقر سعر الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر العملة السعودية في السوق السوداء عند 95 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الإماراتية في السوق الموازية 97 جنيها مقابل 95 جنيها أمس.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني عند 181.52 جنيه للشراء و182.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الكويتية في السوق غير الرسمية (السوداء) 821 جنيها.