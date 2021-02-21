سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 21 فبراير 2021

انخفض سعر اليورو الأوروبي أمام الدينار الجزائري، خلال تعاملات اليوم الأحد لدى تعاملات السوق غير الرسمية "السوداء".

وبلغ سعر العملة الأوروبية، في هذه السوق الموازية،209 دنانير للشراء مقابل 211 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وانخفض سعر الدولار إلى 171 دينارًا للشراء، و174 دينارًا للبيع، وتراجع أيضا سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 225.24 دينار للشراء، و230.04 دينار للبيع.

أسعار العملات بالبنوك

واستقر سعر اليورو، لدى بنك الجزائر المركزي، عند 160.36 دينار للشراء، و160.42 دينار للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار لدى بنك الجزائر، نحو 133.159 دينار للشراء، 133.174 دينار للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك، ثابتا عند مستوى 184.40 دينار للشراء، و184.45 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية، عند نحو 44 دينارا للشراء، و46.53 دينار للبيع.

وسجل سعر الريال على شاشات تداول البنوك 35.501 دينار للشراء، و35.517 دينار للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي، لدى السوق السوداء، ثابتا عند 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

فيما بلغ سعر العملة الإماراتية، في البنوك، نحو 36.25 دينار للشراء، و36.26 دينار للبيع.

وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020.

وقال البنك المركزي، إن الجزائر ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 3% إلى 2% اعتبارا من 15 فبراير/شباط الجاري للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الخميس الماضي، حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريخاً لها.

