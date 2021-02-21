مقتل 3 أشخاص في رابع انفجار وسط كابول خلال 24 ساعة

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخر، في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في العاصمة الأفغانية كابول هو الرابع خلال 24 ساعة.
والسبت، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران في 3 انفجارات متتالية هزت أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية الأحد، نقلا عن شرطة العاصمة أن الانفجار استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن.
ووقع الانفجار بالقرب من دوار باراكي في ساعة الذروة المرورية.
وأظهرت البيانات أن 66 من الحوادث الأمنية والإجرامية وقعت في كابول، خلال الشهر الماضي، قتل خلالها 51 شخصا.
وتحدث التفجيرات وعمليات الاغتيال بشكل يومي في كابول، مستهدفة قوات الأمن الأفغانية ومدنيين وموظفين حكوميين وصحفيين وعلماء دين ونشطاء من المجتمع المدني، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن معظم الهجمات.
وتستمر الهجمات الدموية التي تنفذها حركة طالبان في مختلف أنحاء أفغانستان، على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية ومسلحي الحركة.
وأعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخرا أن طالبان هي المسؤولة "بشكل واضح" عن العنف المتواصل في أفغانستان.
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