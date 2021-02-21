مقتل 7 في تحطم طائرة عسكرية وسط نيجيريا

قتل 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية، الأحد، قرب مطار أبوجا وسط نيجيريا.

وقال سلاح الجو النيجيري في بيان، إن تحطم طائرة تابعة له قرب مطار أبوجا أسفر عن مقتل 7 أفراد.



ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول سبب تحطم الطائرة.

وكان وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا قد قال إن الطائرة تابعة للقوات الجوية وتحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا، نتيجة لعطل أصاب محركها.

وأضاف سيريكا على تويتر:"تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك بينما كانت في طريقها إلى مدينة مينا".

وتقع مدينة مينا على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أبوجا.