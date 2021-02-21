إطلاق نار على موكب وزير داخلية "الوفاق" الليبية

تعرض موكب وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأحد، إلى إطلاق نار قرب العاصمة طرابلس. كما قتل مسلح وأصيب آخر وتم إلقاء القبض على اثنين آخرين بعد تبادلهم إطلاق نار مع حرس وزير داخلية الوفاق. وقالت مصادر ليبية لـ" دوت الخليج الإخبارية" إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال أثناء مرور موكبه بطريق جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس. وأضافت المصادر أن سيارة يستقلها مسلحون من نوع"تويوتا" اعترضت الموكب وقامت بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة أحد حراس الوزير. وأفادت بأن الموكب قام بالتصدي لمحاولة الاغتيال وتم اعتقال مسلحين من الذين أطلقوا النار على موكب باشاغا في العاصمة طرابلس. وأكد مصدر آخر في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عدم إصابة فتحي باشاغا بأي أذى جراء إطلاق النار. ومحاولة اغتيال فتحي باشاغا تأتي في ظل استمرار انعدام الأمن في غرب ليبيا وانتشار المليشيات المسلحة والمتطرفة في تلك المنطقة. وتشهد العاصمة الليبية والمدن الغربية فوضى وجرائم يومية من قتل واختطاف مقابل فدية وإخفاء قسري وابتزاز للمواطنين من جانب عناصر المليشيات المدعومة من تركيا، وفي ظل غياب كامل للقانون.

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