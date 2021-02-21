"السيادي" السوداني يشيد بمتانة العلاقات مع الإمارات

أكد عضو مجلس السيادة السوداني حسن محمد شيخ إدريس، الأحد، عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والسودان.

جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الجمهوري الأحد، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي .



وأكد شيخ إدريس، في بيان، حرص السودان على تطوير علاقاته بدولة الإمارات وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وأعرب عضو مجلس السيادة، عن شكر وتقدير حكومة الفترة الانتقالية لمواقف دولة الإمارات الداعمه لها لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والعبور بالبلاد إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.

بدوره أعرب السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها مع السودان في كافة المجالات.

وأضاف السفير الجنيبي أن اللقاء تطرق لآفاق التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية وكافة الأنشطة التي من شأنها تعميق أوآصر الأخاء والتعاون بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كانت دولة الامارات العربية من الدول الضامنة على اتفاق سلام جوبا الموقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والخميس الماضي، ناقش السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات سد النهضة الإثيوبي.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، إن المكالمة ‏تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن مناقشة التطورات في المنطقة، بما في ذلك آخر المستجدات في ملف سد النهضة.

وشرحت الوزيرة رؤية السودان الهادفة لتحقيق "حل سياسي دبلوماسي كسبي".

والأربعاء، دعا السودان إلى وساطة دولية رباعية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.