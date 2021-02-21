آيدكس.. السعودية تستهدف توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030

تشارك السعودية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" بجناح يضم تحت مظلته 12 شركة سعودية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.

ويحمل جناح المملكة في المعرض شعار "استثمر في السعودية".

وقال المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية رئيس الوفد السعودي المشارك في "آيدكس" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني دولة الإمارات الشقيقية ومشاركتنا في فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس بهدف إبراز الطموح الكبير التي تعمل على تحقيقه المملكة العربية السعودية في تصنيع وتوطين الصناعات العسكرية".

وأضاف أن الشركات السعودية تستعرض أحدث التكنولوجيا المتقدمة في المجالات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى الذخائر معبرا عن تطلعاته إلى العمل مع الشركات الأجنبية والإقليمية المشاركة في هذا الحدث لفتح فرص واعدة للاستثمار في الصناعات العسكرية بالمملكة.

وأكد أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين الشركات السعودية ومثيلاتها الأجنبية إضافة إلى توقيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعدة اتفاقيات مهمة خلال معرض آيدكس 2021.

وقال إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف توطين 50% من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمعدات العسكرية بحلول العام 2030 حيث نعمل مع جميع شركائنا سواء كان الجهات المستفيدة إضافة إلى الجهات الخارجية من حكومات وشركات مصنعة والمستثمرين والشركات المحلية للعمل على توطين هذه الصناعة.

وأضاف أن المملكة وضعت خطة مدتها 10 سنوات لتوطين 11 منظومة صناعية و7 منظومات تختص بالأبحاث والتطوير .

وأشار إلى أن هناك استثمارات تصل إلى 37 مليار ريال في الصناعة فقط في ظل خطط زيادة الإنفاق على البحوث والتقنيات العسكرية من 0.2% إلى 4% بالإضافة إلى سعي القطاع من خلال استراتيجيته الواضحة إلى دعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد.

وأوضح أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع شركات إماراتية نفتخر بالعمل معهم إذ هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات مع الأشقاء في الإمارات بين شركة سامي وشركة نمر التابعة لـ"ايدج".

وفي سياق متصل افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس الوفد السعودي اليوم جناح المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".

وشهد افتتاح الجناح السعودي حضور الفريق ناصر الصيخان وكيل رئيس أمن الدولة، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية.

واطلع والمرافق له على أبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث المنتجات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عددِ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة المملكة عبر الجناح السعودي المشارك في معرض آيدكس، يُمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية.

وأضاف أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وتقدم محافظ هيئة الصناعات العسكرية بوافر الشكر والتقدير لحكومة الإمارات مؤكدا على ما تتسم به علاقة البلدين من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية، وما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي يجمعهما سويا، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمرا طبيعيا على كافة الأصعدة.