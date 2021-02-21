بعد توقف 9 أعوام.. مصر تصدر أول شحنة غاز مسال من مصنع دمياط

تستعد مصر لتصدير أول شحنة من مصنع إسالة الغاز بدمياط الذي أعيد تشغيله مؤخرا بعد فترة توقف لمدة 9 أعوام.

وأكد طارق الملا وزير البترول المصري الأحد، إن مصنع إسالة الغاز بدمياط (شمال مصر) أُعيد تشغيله ومن المخطط تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوع الجاري.

كان المصنع، الموجود على ساحل مصر الشمالي وتبلغ طاقته الإنتاجية 7.56 مليار متر مكعب سنويا، مغلق منذ 2012، بعد أن توقفت مصر عن إمداد المنشأة بالغاز.



أزمة محطة دمياط

ومطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، أبرمت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجي والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز دمياط.

الاتفاق الجديدة مهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط الساحلية في مطلع 2021.

وقالت ناتورجي إنها ستتقاضى دفعات نقدية قيمتها الإجمالية حوالي 600 مليون دولار بموجب الاتفاق، الذي سينتج عنه لدى استكماله خروجها من مصر وانتهاء مشروعها المشترك مع إيني.

كانت محطة دمياط مملوكة بنسبة 80% لشركة يونيون فينوسا جاس، وهي مشروع مشترك بين إيني وناتورجي، والنسبة الباقية موزعة مناصفة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب الاتفاق الجديد، تصبح المحطة مملوكة بنسبة 50% لإيني، و40% لإيجاس و10% لهيئة البترول.

التصدير لأوروبا

والخميس الماضي، قالت وكالة بلومبرج إن مصر ستبدأ تصدير أول شحنة غاز مسال من مصنع دمياط إلى أوروبا.

وتوقعت الوكالة الأمريكية وصول الناقلة "Vivit Americas LNG" الضخمة إلى دمياط لنقل الشحنة إلى أوروبا.

وستسهم محطة دمياط في انتعاش صادرات مصر من الوقود، بعد أن استعادت الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل الاكتشافات الكبرى.

وتوقعت بلومبرج أن تصبح مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم خلال الفترة المقبلة.