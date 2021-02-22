شراكة سعودية أمريكية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الحكومية اتفاقا الأحد، مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتأسيس شركة مشتركة.

وأعلنت شركة إنتاج الأسلحة السعودية، في بيان، أنها وقعت مع المجموعة الأمريكية اتفاقية "لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السعودية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وأوضحت أنها ستمتلك 51 في المائة من المشروع، موضحة أن المشروع المشترك سيعمل على "تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية".

من جانبه، قال نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن تيموثي كاهيل إن الاتفاقية تمثل "حجر أساس مهما" في علاقة شركته مع الشركة السعودية .



ونقل البيان عن كاهيل قوله "تُعَد هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية لوكهيد مارتن لتوسيع شراكتنا مع السعودية من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة".

في عام 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتصنيع الأسلحة محليًا، طامحًا في أن تصير واحدة من أكبر شركات الدفاع في العالم بحلول عام 2030.

وشركة لوكهيد مارتن من بين المتعاقدين المشاركين في مشروع لتركيب منظومة الدفاع الجوي الصاروخي المعروفة اختصارًا باسم "ثاد" بقيمة 15 مليار دولار في المملكة .

وكان المشروع جزءًا من صفقة أسلحة كبيرة وافق عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017.