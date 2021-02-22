تواصل فعاليات اليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس 2021"

استهل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثاني من فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" النسخة الـ15 لعام 2021، بجولة تفقدية للأجنحة المشاركة.

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ15 من معرضي "آيدكس ونافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 عارض.



يأتي الحدث العالمي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسط حضور أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحا، حيث تمثل الشركات الوطنية 16% والشركات الدولية 84% مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و110 وفود دولية.



ويحظى الحدث بتغطية أكثر من 500 إعلامي، في حين يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 70 ألفا.





ويأتي تنظيم معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" - اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير/شباط الجاري ومؤتمر الدفاع الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم - من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة.

صفقات اليوم الأول

وشهد اليوم الأول من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5,030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرضين اليوم ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم بنسبة 78%.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.





وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات التي عقدت تضمنت التعاقد مع "Calidus Aerospace - Sole Proprietorship" لشراء عدد 12 طائرة بدر "B-250" بقيمة 1.697 مليار درهم.

كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة "International Golden Group" لشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات من شركة نمر للسيارات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار الذهلي إلى أن الصفقات المحلية تضمنت، التعاقد مع شركة المسعود لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك وقطع غيار الاوشكوش لصالح الصيانة العامة بقيمة 250 مليون درهم، وشركة "Global Aerospace Logistics" لتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام الملاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم.

وأكد أنه تم التعاقد مع شركة بن هلال لتوريد قطع الغيار والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 45 مليون درهم.

وأوضح أنه جرى التعاقد مع شركة الفتان لشراء زوارق دورية ساحلية لصالح قيادة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 35.494 مليون درهم، ومع شركة الاتحاد لبناء السفن لتوفير خدمات الإسناد الفني وقطع غيار الزوارق وسفن القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم.

كما جرى التعاقد مع شركة آمروك لتجديد ورفع كفاءة وجاهزية الطائرات لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 175.788 مليون درهم، ومع شركة "Wolf Sbane Wholesale" لتركيب أجهزة الكشف الكيميائي والإشعاعي والإنذار المبكر على الآليات لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 51.6 مليون درهم.

وتمالتعاقد مع شركة "Maximus Air" لاستئجار طائرات لتوفير خدمات النقل والشحن الجوي لصالح القوات المسلحة بقيمة 293.840 مليون درهم.

الصفقات الخارجية

من جانبها، قالت المقدم ركن مايا راشد المزروعي إن الصفقات الخارجية التي جرى توقيعها مع القوات المسلحة، تضمنت، "RHEINMETALL ELECTRONICS" لتقديم الدعم الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 57.4 مليون درهم.

وأوضحت أنه تم التعاقد مع شركة "INSITU" لشراء أنظمة الطائرات المسيرة "Integrator" بقيمة 405 ملايين درهم، والتعاقد مع "JUGOIMPORT-SDPR J.P" لشراء قذائف ومدافع لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 74.698 مليون درهم.

وأكدت أنه تم التعاقد مع شركة "Tecnobit" لشراء مشبهات المدفعية المتكاملة لصالح القوات البرية بقيمة 51.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "THALES SIX" لتطوير نظام الاتصال الجوي " GATR-T " لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 350.6 مليون درهم.

وأضافت المزروعي أنه جرى توقيع اتفاقية مع "DENEL SOC LTD" لشراء نظام الطائرة المسيرة بدون طيار نوع "SEEKER 400" لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 50 مليون درهم.

وأخيراً التعاقد مع التعاقد مع شركة "OUVRY SAS" لشراء مهمات الوقائية الفردية لصالح الدفاع الكيميائي بقيمة 101.3 مليون درهم.