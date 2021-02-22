حقيقة اختراق "كلوب هاوس".. رعب في "النادي السري"

مع الزيادة الكبيرة في التوجه لتطبيق كلوب هاوس، أثيرت بعض المخاوف التي تتعلق بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق، والتجسس عليهم.

و"كلوب هاوس" هو تطبيق جديد يشبه إلى حد كبير البث الصوتي المباشر، بحيث يتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم وبناء صداقات ضمن مجموعات للدردشة حول العالم، كل ذلك يتم باستعمال المقاطع الصوتية بدلا من المنشورات النصية أو المرئية.



ولا يزال التطبيق حاليا في مرحلة "الدعوة فقط"، حيث يتعين على الأعضاء الجدد الراغبين في الانضمام له انتظار أن تتم دعوتهم من قبل صديق يستخدم التطبيق بالفعل. وعندما يتم قبولك كعضو، تكون لديك فرصة لدعوة شخصين آخرين، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكجزء من عملية التسجيل، يمنح المستخدِم للتطبيق حق الوصول إلى جهات اتصال هاتفه، حتى يتمكن المستخدِم من التواصل مع المستخدمين الآخرين للتطبيق.

ويبدو أن "كلوب هاوس" يستخدم هذه المعلومات "جهات الاتصال" لإنشاء ملفات شخصية لأشخاص ليسوا أعضاء فيه بعد.

ويستخدم التطبيق أرقام الهواتف هذه للتحقق من عدد المرات التي يظهر فيها أصحابها في جهات اتصال أعضاء "كلوب هاوس" الآخرين، وبالتالي، فحتى إذا لم تكن مهتما أصلا بالانضمام للتطبيق، فهو "يعرف جيدا" اسمك ورقم هاتفك الجوال وعدد أصدقائك على شبكته، وهو ما يعد انتهاكا للعديد من لوائح حماية البيانات.

مخاوف أخرى يثيرها التطبيق بشأن تسجيل المحادثات الصوتية التي تجرى من خلاله، ويقول "كلوب هاوس" إنه يقوم بالتسجيل "لغرض دعم التحقيقات فقط، بحيث إذا أبلغ مستخدم ما عن انتهاك شروط الثقة والأمان أثناء نشاط إحدى الغرف، فإننا نحتفظ بالصوت لأغراض التحقيق في الحادث، ثم نحذفه عند اكتمال التحقيق... وإذا لم يتم الإبلاغ عن أي حادث في الغرفة، فإننا نحذف التسجيلات الصوتية المؤقتة عندما ينتهي نشاط الغرفة".

من هنا تناولت تقارير عديدة أن التطبيق أصبحت غرفه تحت سيطرت "الصين" تلك الدولة التي حجبته منذ ظهوره، لكن لا دليل على ذلك حتى الآن.

ونصح خبراء عدم البحث عن "دعوات" الانضمام إلى تطبيق المحادثة الصوتية "كلوب هاوس" من خلال روابط منتشرة على موقع تويتر، وسط تحذيرات من أن العديد من تلك الروابط قد تكون مزورة وتفضي إلى إرسال برمجيات تهدف إلى اختراق الهاتف وبيانات المستخدم.

وتناولت تغريدات عديدة على موقع تويتر "خصوصا في العالم العربي" تعرض تطبيق كلوب هاوس للاختراق والاستيلاء على بيانات المستخدمين وبعض تسجيلات الغرف من دون تأكيد أو نفي لشركة "ألفا إكسبلوريشن" المالكة لهذا التطبيق لهذه الادعاءات حتى الآن، فيما نقلت "رويترز" إن تطبيق كلوب هاوس رفض التعليق على تقارير تتحدث عن تسريب بيانات مستخدميه.

وذكر مرصد جامعة ستانفورد الأميركية أن الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي تطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية بسبب عيوب أمنية.

وكان خبراء الأمن السيبراني حذروا الجمعة الماضي من أنه بوسع المخترقين نشر برمجيات ضارة من خلال عمل نسخ مزورة مستغلين الاهتمام الكبير بتحميل التطبيق والوصول إلى موقع الجهاز وملفات الصوت والفيديو والرسائل النصية وغيرها.

ما هو "كلوب هاوس"؟

تأسس "كلوب هاوس" في عام 2020، وسرعان ما بنى سمعته باعتباره المكان الرائع التالي الذي يجتمع فيه الأشخاص ويتحدثون ويتبادلون الأفكار، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ويتيح "كلوب هاوس" إنشاء "غرف" والانضمام إليها، حيث يمكنك بعد ذلك الدردشة مع الآخرين في مكالمة جماعية كبيرة، وهو لا يحتوي على صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص، وإنما يعتمد فقط على التواصل الصوتي، ويمكن لمستخدميه الانضمام ومغادرة المكالمة في أي وقت، وتحويل أي غرفة إلى قاعة اجتماعات عامة.

كيفية الانضمام لكلوب هاوس

أول شيء يجب أن تعرفه عن "كلوب هاوس" هو أنه ولسوء الحظ قد لا تتمكن من الانضمام إليه، إذ أنه يعمل لديك بمجرد تلقيك "دعوة" للمحادثة الصوتية من جانب أحد الأطراف، وهو ما يعني أن أي شخص يرغب في الانضمام يجب أن يحضره شخص آخر يمتلك حسابا بالفعل.

وبإمكانك تنزيل التطبيق ووضع اسمك في قائمة الانتظار، ولكن ليس هناك ما يضمن أنك ستحصل على حساب بهذه الطريقة.

كما أن "كلوب هاوس" متوافر حاليا وحتى لحظة كتابة هذه السطور لمستخدمي هواتف "آيفون" الذكية فقط.

وقال تطبيق "كلوب هاوس"، والذي من أهم مستخدميه الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، إنه يخطط لفتح أبوابه للجميع في أقرب وقت ممكن، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة "كلوب هاوس"، بول ديفيدسون، إن التطبيق سيفتح في النهاية للجميع، بما في ذلك مستخدمي هواتف "أندرويد".

كيف يعمل "كلوب هاوس"؟

ينشئ التطبيق مكانا حيث يمكن للأشخاص الالتقاء لاستضافة المحادثات والاستماع إليها، وفي بعض الحالات الانضمام إلى محادثات داخل مجتمع التطبيق.

وعند فتح التطبيق ستظهر لك قائمة بالغرف، بالإضافة إلى قائمة توضح من في كل غرفة، ويمكنك الانضمام إلى الغرفة عن طريق النقر عليها، أو بدء غرفتك الخاصة.

ودائما ما يتوافر في "كلوب هاوس" العشرات من المحادثات التي تحدث في نفس الوقت، مما يتيح للمستخدمين التنقل بين الموضوعات والمتحدثين بناء على اهتماماتهم.

ويقوم باستضافة غرف النوادي خبراء ونجوم ومشاهير وأصحاب رؤوس أموال وصحفيين وغيرهم، وأثارت محادثة بين إيلون ماسك مؤسسك شركة السيارات "تسلا" ومؤسس شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مارك زوكربرغ من خلاله، ضجة واسعة في الأسابيع الماضية.

سر شعبية "كلوب هاوس" في الصين

يحظى تطبيق "كلوب هاوس" بشعبية كبيرة داخل الصين في الأسابيع الأخيرة، وجذب أعدادا كبير من المستخدمين في البلاد، ومنحهم فرصة نادرة "لحرية التعبير"، ومناقشة موضوعات عادة ما تعرض للحظر في البلاد.

لكن في 8 فبراير/ شباط الجاري، قال مستخدمو "كلوب هاوس" في البر الرئيسي الصيني إنهم كانوا يعانون من اضطرابات في الوصول إلى الإنترنت لتطبيق الصوت الاجتماعي الأمريكي، ما أثار مخاوف من أن التطبيق قد تم حظره بواسطة ما يسمى بالجدار الناري العظيم في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

8 ملايين تنزيل

أظهر تقرير حديث نشرته شركة آب آني للاستشارات وصول عدد مرات تنزيل تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس إلى أكثر من 8 ملايين مرة.

ورغم أن التطبيق لم يتم طرحه يشكل رسمي وما زال في طور "الدعوة فقط" فإنه يحظى باهتمام كبير بين الجمهور، خاصة بعط حديث عدد كبير من الشخصيات العامة عنه.

وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير/شباط الجاري لم يتخطَّ 3.5 مليون مرة فقط، لكنه حقق قفزة ضخمة حيث وصل إلى 8.1 مليون مرة يوم 16 فبراير/شباط الجاري.

ويعود هذا النمو القوي للتطبيق، إلى ظهور عدد من الشخصيات الشهيرة ضمن قائمة مستخدميه مثل إيلون ماسك مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وخدمات الفضاء سبيس إكس، ومارك وزكربيرج مؤسس ورئيس شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار تقرير آب آني إلى أنه تم تنزيل التطبيق 2.6 مليون مرة إضافية فقط من إجمالي مرات التنزيل في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى الجاذبية العالمية للتطبيق.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق كلوب هاوس لا يعلن رسميا أرقام مرات التنزيل ولا عدد مستخدميه المسجلين لكن الرئيس التنفيذي للشركة المطورة له بول دافيسون قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن عدد مستخدمي التطبيق زاد بمقدار مليوني مستخدم نشط أسبوعيا، وهو ما يشير إلى أن عدد المستخدمين شهريا وإجمالي عدد المستخدمين أكبر من ذلك بكثير.

وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد مستخدمي التطبيق المسجلين يتراوح بين 6 و10 ملايين مستخدم.

كان إيلون ماسك رئيس شركتي تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وسبيس أكس لتكنولوجيا الفضاء قد كتب تغريدة على حساب الكرملين على موقع تويتر في نهاية الأسبوع يسأل عما إذا كان بوتين يريد الانضمام إليه لإجراء محادثة على تطبيق كلوب هاوس الذي يتيح للأشخاص إنشاء مجموعات مناقشة رقمية.