ناصف ساويرس يبيع حصته في أكبر شركة طيران خاص بالعالم

وافق الملياردير المصري ناصف ساويرس على قبول عرض استحواذ بقيمة 4.7 مليار دولار لشركة الطيران الخاص "سيجنتشر أفييشن".

تعد سيجنتشر آفيشن أكبر مشغل للطائرات الخاصة وهي شركة متعددة الجنسيات لخدمات الطيران ومقرها المملكة المتحدة، وهي مدرجة في بورصة لندن.



وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، اشترت NNS، الأداة الاستثمارية لساويرس، 2.14 مليون سهم في سيجنتشر آفيشن المدرجة في بورصة لندن بسعر 405.36 بنس (5.47 دولار) للسهم وفقًا لإفصاح رسمي، لترتفع بذلك حصة NNS في سيجنتشر آفيشن إلى 7.41%من 7.16%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان اليوم الإثنين، أن "إن إن إس"، الأداة الاستثمارية لساويرس، ستبيع حصتها البالغة 7.41% من الشركة إلى كونسورتيوم بقيادة "بلاكستون جروب" و"جلوبال إنفراستراكشر بارتنرز". وساويرس هو ثالث أكبر مساهم في سيجنتشر.

وستساعد هذه الخطوة في إنهاء معركة مستمرة منذ أشهر للاستحواذ على أكبر مشغل لقواعد الطائرات الخاصة في العالم.

وتعاونت شركتا جلوبال إنفراستراكشر وبلاكستون المتنافسان في وقت سابق من هذا الشهر وزادا عرض الاستحواذ إلى 5.62 دولار للسهم. وهو ما وافقت عليه إدارة سيجنتشر.

وذكرت "إن إن إس" أن التزامها سينتهي في حال تقديم عرض أعلى.