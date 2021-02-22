10 ثوان مدة إجراءات السفر في مطارات دبي

قال العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي إن تدشين البوابات الذكية (رحلة المسافر الذكي) في مطارات دبي تختصر رحلة المسافر الى النصف مقارنة بالفترة السابقة.

وأكد أنه تم تحديث الأنظمة على البوابات الذكية السابقة بحيث يكون نفس الممر الذكي بدون استخدم جواز السفر الاعتماد على بصمة الوجه وبصمة دوت الخليج.



وأوضح الشنقيطي أنه تم الاستغناء عن موضوع الأوراق ومن ضمنها جوازات السفر والبورد .

وأشار الشنقيطي إلى أن وقت استغراق إنهاء إجراءات رحلة السفر من التدقيق على الجواز الى مأموري الجوازات والدخول لاستراحة الركاب إلى البوابة الأخيرة وهي ركوب الطائرة لا تستغرق أكثر من 10 ثوان.

ونوه إلى أن البوابات الذكية هي نفس الأنظمة التي استخدمت على الممر الذكي وبذلك نقلل الوقت، لأنه تم الاستغناء عن الجواز والبورد بالنظر للكاميرا أثناء دخول المسافر للطائرة.. وأصبح المسافر "معرفا" في شركة الطيران.

وأشار إلى أن في هذه الرحلة كاملة لن يتم استخدام أي أوراق ثبوتية، فقط يتم الاعتماد على الوجه والعين كبصمه رئيسية.

أما بالنسبة لتحديث بوابات الدخول فسيتم عن طريق إلغاء "الشيك ان" مباشرة من بعد النزول من الطائرة فيتوجهون مباشره نحو البوابات ومن ثم سير الحقائب.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ذكر الشنقيطي ان عدد البوابات في حدود 122 بوابة سواء للدخول أو الخروج.

وأكد أن البوابات متاحه لاستخدام جميع المسافرين من درجة الأعمال إلى درجة السياحة، ويستطيع الركاب من سن 18 وصاعداً استخدام البوابه الذكية.

وأفاد بأنه "في طور الدراسة لزيادة عدد البوابات وتقليص عدد الكونترات وذلك لأن البوابات الذكية حلت محل أنظمة الممرات الذكية" .