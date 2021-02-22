تم تطويره في الإمارات.. "هالكن" تكشف عن أول صاروخ كروز مضاد للسفن

كشفت شركة "هالكن" اليوم الإثنين، عن صاروخ كروز HAS-250 المضاد للسفن خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".

وهالكن هي شركة إقليمية رائدة في مجال إنتاج وتوريد الأسلحة دقيقة التوجيه.



وتم تصميم صاروخ هالكن المضاد للسفن "HAS-250" وتطويره في الإمارات، وهو عبارة عن صاروخ أرض - أرض يمكن أن تصل سرعته إلى 0.8 ماخ مع مدى يتجاوز 250 كيلومترا.

وخلال مرحلة الوصول النهائية، يمكن للصاروخ أن يطير نحو هدفه بارتفاع قريب من سطح البحر يقل عن 5 أمتار.



ويتمتع صاروخ HAS-250 بمواصفات هندسية تمكنه من تحقيق أعلى مستويات الأداء، كما يستخدم نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية ونظام الملاحة بالقصور الذاتي.

ولتحقيق دقة استهداف عالية، تم تزويد الصاروخ بباحث طرفي نشط/سلبي مع مقياس ارتفاع راداري.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة "هالكن": "تواصل شركتنا تركيزها على ترسيخ القدرات الذكية والاضطلاع بمنتجات محلية عالمية المستوى".

وأضاف: "يمثل صاروخ HAS-250 تقدما كبيرا في جهودنا الرامية إلى تجهيز القوات البحرية بأفضل نظام لصواريخ الكروز من ناحية الأداء".

وأكد أنه من شأن هذا السلاح الذي تم تصميمه وتطويره على يد "هالكن" في الإمارات، أن يساعد في عمليات الدفاع النشطة عن الممرات المائية الإماراتية مع الارتكاز على سمعة "إيدج" المتنامية كشركة جريئة ومرنة ومحدثة للتغييرات".

وتشكل "هالكن" جزءا من قطاع الصواريخ والأسلحة لدى إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع.