الإمارات تدين مقتل السفير الإيطالي بالكونغو: عمل إجرامي

أدانت دولة الإمارات، الإثنين، الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شرقي الكونغو الديمقراطية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الاماراتية "وام" أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء.

وفي وقت سابق الإثنين، قتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكا أتانازيو، في الهجوم على قافلة "الأغذية العالمي".

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن سفيرها لدى كينشاسا، وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية، قتلا في هجوم استهدف قافلة للأمم المتحدة، شرق الكونغو.

وأوضحت الوزارة أن سفيرها كان في رحلة مع موكب تابع للأمم المتحدة.

بدوره، استنكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "الهجوم الجبان" الذي قُتل خلاله السفير الإيطالي، معلنا الحداد على موظفي البلاد الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن "حزنه العميق واستيائه الشديد"، معلنا عن قطع مشاركته في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل وعودته المبكرة إلى روما.

وأضاف أنّ "ملابسات هذا الهجوم الوحشي لم تعرف بعد ولن ندخر جهدا في تسليط الضوء على ما حدث".

ويشغل أتانازيو منصب سفير إيطاليا في الكونغو الديمقراطية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أن وصل إلى البلاد في 2017 كرئيس بعثة، بحسب سيرته الذاتية الرسمية.

ووفق رويترز، فإن قافلة "الأغذية العالمي" تعرضت للهجوم قرب بلدة كانياماهورو، في حوالي الساعة 10:15 صباحا (08:15 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أن العملية كانت جزءا من محاولة خطف.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في منطقة غوما، التي تقع على طول حدود الكونغو مع رواندا وأوغندا.