وول ستريت تتجاهل رسائل "يلين" الإيجابية

انخفضت الأسهم في بورصة وول ستريت بداية تعاملات اليوم الإثنين، متضررة من مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات.

وحركت عوائد السندات واحتمالات تزايد التصخم المخاوف بشأن قيم الأسهم وهو ما أثر سلبا على أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وفي نفس الوقت تجاهلت الأسهم الأمريكية التصريحات الإيجابية لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشأن خطة التحفيز والبطالة في الولايات المتحدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 113.20 نقطة، أو ما يعادل 0.36%، إلى 31381.12 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.

بينما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 21.20 نقطة، أو 0.54%، إلى 3885.55 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16%، إلى 13714.20 نقطة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم، إن الحكم على نجاح خطة الرئيس جون بايدن التحفيزية سيكون بمدى السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.



ومتحدثة في ندوة عبر الإنترنت، هونت يلين أيضا من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن لتعافي الولايات المتحدة البالغة 1.9 تريليون دولار والتي يناقشها الكونجرس حاليا.

وقالت إنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة الأمريكية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات 2007.