قرار بريطاني "حاسم" بشأن رحلات الطائرة بوينج 777

حظرت بريطانيا بشكل مؤقت اليوم الإثنين، تحليق الطائرات طراز بوينج 777 في سمائها، وذلك بعد تعطل محرك إحدى الطائرات في أمريكا.

وشهدت الولايات المتحدة السبت الماضي، تساقط أجزاء من محرك الطائرة فوق منطقة سكنية.

وأكد جرانت شابس وزير النقل البريطانى أن طائرات بوينج طراز بى 777 التى تستخدم محركات "برات أند ويتنى 4000-112" ستمنع من دخول المجال الجوى البريطانى في المستقبل المنظور.

وأعقب تعليقاته بيان صادر عن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، جاء فيه: "بعد حادث محرك "برات أند ويتني 4000-112" المركب على طائرة طراز بوينج 777، قمنا بتعليق استخدامه في المجال الجوي للمملكة المتحدة".

وأضاف البيان:"إنه لا يستخدم من قبل أي من شركات الطيران في المملكة المتحدة، بل إنه يستخدم من قبل شركات الطيران في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات استخدامه أيضاً".

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركة يونايتد إيرلاينز بزيادة عمليات التفتيش على الطائرة .

واضطرت رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بين دنفر وهونولولو إلى العودة والهبوط اضطراريًا السبت بعد أقل من نصف ساعة من إقلاعها، بسبب عطل في محركها الأيمن تسبب في نشوب حريق وبسقوط حطام على الأرض، دون وقوع ضحايا.

وأوصت الشركة الأمريكية مساء الأحد بوقف رحلات 128 طائرة مزودة بهذه المحركات وهو ما فعلته الشركات التي تشغلها.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا و طاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينج 777-200 لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.