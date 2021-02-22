تدمير مخبأ للإرهابيين في القصرين التونسية

أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، عن اكتشاف مخبأ للعناصر الإرهابيّة بأحد جبال محافظة القصرين، فيما تمّ العثور بداخله على مواد متفجرة لصنع الألغام.

وتضمنت محتويات المخبأ موادا لصنع الألغام إضافة إلى كميّة من مادّة الأمونيتر وحاوية بلاستيكيّة مملوءة بكمية من مادّة يُشتبه في كونها متفجّرات تقدّر بحوالي 23 كليوجرام.

وأوضحت الداخلية التونسية، في بيان، اطلعت دوت الخليج الإخبارية على نسخة منه ، أن ٔ المادّة المشبوهة هي متفجّرات عسكرية من نوع "TNT" شديدة الخطورة.

وأضافت أنه "تمّ إعدام المضبوطات من طرف وحدات الهندسة العسكريّة بعد الحصول على الإذن القضائي لمكافحة الإرهاب".





وتمثل محافظة القصرين التونسية، غرب البلاد على الحدود الجزائرية، حاضنة للإرهابيين منذ سنة 2011 خاصة في جبال الشعانبي وسمامة والسلوم ومغيلة



وقد تعرضت قافلة عسكرية مطلع شهر فبراير/شباط إلى هجوم إرهابي من خلال زرع لغم بجبال مغيلة راح ضحيته أربعة عسكريين

وينشط في تونس حسب مصادر أمنية لـ" دوت الخليج الإخبارية" عدة تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم القاعدة بدول المغرب الإسلامي تحت مسمى تنظيم "كتيبة عقبة ابن نافع " ، وتنظيم داعش الإرهابي تحت مسمى تنظيم "جند الخلافة "

وكان وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين أفاد في جلسة برلمانية عن وجود أكثر من 30 خلية إرهابية تنشط في تونس وتقوم بتهديد الأمن القومي للبلاد.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم غد الثلاثاء اجتماعا لمجلس الامن القومي التونسي للنظر في التهديدات الإرهابية والأزمة السياسية الحاصلة في البلاد من جراء التعديل الوزاري المرفوض من قصر قرطاج.