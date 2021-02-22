طيران الجزيرة الكويتية ترفع طائراتها إلى 30 خلال 5 سنوات

تخطط شركة طيران الجزيرة الكويتية لزيادة أسطولها إلى 30 طائرة بحلول 2025، بعد إضافة 13 طائرة.

وتوقع مروان بودي رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية، تعافي سوق الطيران في الكويت اعتبارا من أغسطس/ آب المقبل.



وأضاف: "وضعنا خطة لخمس سنوات يزيد فيها عدد طائرات أسطولنا من 17 إلى 30 طائرة خلال خمس سنوات تنتهي في 2025".

وقال إن شراء الطائرات أصبح "مغريا" في الوقت الحالي، حيث لدى مصنعي الطائرات أساطيل كبيرة من الطائرات المصنعة "ولا يوجد لها مشتر.

وتوقع أن يكون هناك فرصة للشراء في المرحلة القادمة وأن يكون هناك توازن بين حجم الأسطول المستأجر وبين المتعاقد عليه بالشراء".

وقال في تصريحات لرويترز، إن التمويل سيكون غالبا من خلال قروض من بنوك أجنبية وبضمان من المصنعين.



لكن بودي لم يستبعد إمكانية تأجير العدد الجديد، مبينا أن "الأمر سيعتمد على الأسعار".

وتوقع أن تستمر الحكومة في المرحلة القادمة في تنشيط الاقتصاد والعمل في المشاريع الأساسية.

خسائر سنوية

وأعلنت الشركة اليوم أن خسائرها السنوية الصافية بلغت 26.4 مليون دينار (87.2 مليون دولار) في 2020 مقارنة مع أرباح صافية بلغت 14.9 مليون دينار في 2019.

كما سجلت الشركة خسائر صافية 10.9 مليون دينار في الربع الرابع من 2020 مقارنة مع خسائر صافية 1.2 مليون دينار قبل عام.

وقال بودي تعقيبا على هذه النتائج إنها "خسائر قياسية لكنها تعكس وضع الاقتصاد بالمنطقة كلها ووضع صناعة الطيران كلها".

وأضاف أن الشركة أعادت التفاوض على عقود الطائرات التي تؤجرها حاليا بهدف إعادة هيكلتها حيث تمكنت من إلغاء "جزء كبير من قيمة التأجير" للسنة الماضية بسبب جائحة كورونا وعدم استخدام الطائرات كما مددت بعض العقود بأسعار تفضيلية.

وتمر صناعة الطيران في المنطقة والعالم بأزمة حادة ناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وفي الكويت تم تعليق الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي لما يقرب من خمسة أشهر بدءا من 13 مارس/ آذار حتى 31 يوليو تموز الماضيين.

واستؤنفت الرحلات في الأول من أغسطس/ آب بطاقة محدودة وإجراءات سلامة مشددة شملت تعليق الرحلات الجوية من 35 دولة مع فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما لجميع المسافرين العائدين إلى الكويت.

وقال بودي إن لدى الشركة حاليا 20 مليون دينار من السيولة، يضاف إليها 7 ملايين أخرى قيد التحصيل من الحكومة الكويتية ومن جهات أخرى، وهي مبالغ مستحقة للشركة نتيجة لأعمال قامت بها.

واعتبر أن هذه السيولة تكفي طيران الجزيرة لنحو سنتين قادمتين لاسيما أن مصروفات الشركة الصافية تبلغ نحو مليون دينار شهريا فقط.

وقال إن الشركة حصلت خلال العام الماضي على 12 مليون دينار من بنوك بعضها إسلامية وبعضها تقليدية، وهي مبالغ "للتحوط فقط" نتيجة لظروف أزمة كورونا.

وأضاف أن الشركة لا تجد حاجة في الوقت الحالي لمزيد من الاقتراض.