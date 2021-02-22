السودان عن بعثة "يونيتامس": نتعاون لتحقيق السلام

أكد السودان، الإثنين، حرصه على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة "يونتيامس" لتحقيق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي مع فولكر بيرتَس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان.
وأعربت الوزيرة السودانية في بيان عن امتنانها لمنظمة الأمم المتحدة لاستجابتها لطلب السودان، وتفويض البعثة لدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أولوياتها.
وشددت الخارجية السودانية على أهمية تعزيز وعي المجتمع السوداني، فيما يخص دور منظمة الأمم المتحدة وبعثتها في السودان والاستفادة من التجارب السابقة، والذاكرة المؤسسية ليوناميد لضمان الاستفادة القصوى من دعم وتمويل المنظمة.
ومن جانبه، شدد فولكر على حرص بعثة يونيتامس لمساندة ودعم حكومة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أنها المهمة الرئيسية التي جاءت من أجلها البعثة هي تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وانسحبت بعثة اليوناميد بقرار من مجلس الأمن في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الثاني الماضي ، وحلت محلها البعثة السيادية "يونتيامس" التي شرعت في مهامها الآن .
وتعاني ولايات دارفور من تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة لصراعات قبلية راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.
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