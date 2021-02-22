أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يرتفع بدعم الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا بدعم من ضعف الدولار

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم، بعد أن بلغت أدنى مستوى في 7 أشهر بالجلسة السابقة، مستمدة دعمها من ضعف الدولار الأمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين نحو 904 جنيهات، بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 828.75 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) نحو 791 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 678 جنيها.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 527.25 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 452 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر خلال التعاملات المسائية نحو 339 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 6328 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية نحو 1809 دولارات.

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1810.70 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو/تموز الماضي عند 1759.29 دولار يوم الجمعة.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة اليوم الإثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونجرس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.