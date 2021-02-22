البواردي يلتقي وزراء دفاع مصر واليونان وسلوفاكيا

التقى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، بوزراء دفاع اليونان وسلوفاكيا ومصر على هامش معرض "آيدكس 2021".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن البواردي التقى اليوم الإثنين، كلا على حدة، نيكولاس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، وجوروسلاف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي، وأحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، ومحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري.

وجرت اللقاءات بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع الإماراتية وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والمرافقين.

ورحب البواردي بالضيوف وأشاد بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، فيما أشاد الضيوف بمعرض آيدكس ومستوى تنظيمه هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها بين الإمارات وبلدان الضيوف خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية فيما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحات سابقة، أكد البواردي أن الإمارات أصبحت قِبلة لقادة الدفاع بفضل دورها في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأضاف في كلمة عبر مجلة "الجندي" بمناسبة معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الخامسة عشرة، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" في دورته السادسة، بأن قطاع المعارض الدفاعية يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية ودعم وتطوير الصناعات الدفاعية في الدولة، كما تؤكد مشاركة الكثير من دول العالم في المعرض منذ ربع قرن، اهتمامها بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات.

وأكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع أن المكانة المرموقة التي حققتها دولة الإمارات اليوم على مستوى العالم، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في دعم قطاع الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً جعل منها قِبلة للعقول والاختصاصيين والخبراء من قادة الدفاع والعسكريين.

ومنذ أمس الأحد تشهد الإمارات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الـ15، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" في دورته الـسادسة، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وشهد اليوم الثاني من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم.