الفيروس يسجن البريطانيين.. العمل من المنزل والسفر ممنوع

سيعيش البريطانيون حالة من العزلة خلال الأيام يفرضها الانتشار الواسع لفيروس كورونا الذي اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا.

وطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، من البريطانيين مواصلة العمل من المنزل، مؤكدا على أنه لا رحلات دولية من إنجلترا حتى منتصف مايو على أقرب تقدير.

وقال جونسون اليوم، إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.



وأبلغ جونسون البرلمان "سنجري 4 مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضا إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة".

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي كوفيد-19 والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو/ حزيران على أقرب تقدير.

وأبلغ جونسون البرلمان أيضا أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة.

وقال إن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس آذار.

لا رحلات دولية

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم حظر السفر الدولي من إنجلترا حتى 17 مايو/ أيار على أقرب تقدير، وهو ما يطيل أمد الألم لشركات الطيران والمطارات وشركات السياحة.

وفي خارطة طريق لتخفيف القيود، أعلنت الحكومة إجراء مراجعة لمنظومة السفر سيصدر بموجبها في 12 أبريل/ نيسان توصيات حول كيفية استئناف السفر الدولي في ظل إدارة مخاطر ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لرويترز، قالت في بيانها "ستحدد الحكومة موعد استئناف السفر الدولي الذي لن يكون قبل 17 مايو".

وأضافت أن بريطانيا تدرس نظاما يسمح للأفراد الذين يحصلون على التطعيم بقدر أكبر من الحرية في السفر إلى خارج البلاد.