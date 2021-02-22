موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. ورطة الخطوط التونسية وأزمة الطائرة 777

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
حظرت بريطانيا بشكل مؤقت اليوم الإثنين، تحليق الطائرات طراز بوينج 777 في سمائها، وذلك بعد تعطل محرك إحدى الطائرات في أمريكا.
قال العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي إن تدشين البوابات الذكية (رحلة المسافر الذكي) في مطارات دبي تختصر رحلة المسافر إلى النصف مقارنة بالفترة السابقة.
أعلنت وزارة النقل التونسية إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كمديرة عامة للخطوط التونسية.
أوصت "بوينج" شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينج 777 حتى تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص، بسبب شركة يونايتد إيرلاينز.
تخطط شركة طيران الجزيرة الكويتية لزيادة أسطولها إلى 30 طائرة بحلول 2025، بعد إضافة 13 طائرة.
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