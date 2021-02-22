شركاء الحكم بالسودان: ملتزمون بمواعيد إكمال الهيكل الانتقالي

أكد مجلس شركاء الحكم السوداني، التزامه بمواعيد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي، وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي لمراقبة أداء الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري، مساء الاثنين.



وقالت الناطقة باسم المجلس، مريم الصادق، إن الاجتماع تناول محاور الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية بصورة تفصيلية.

وأضافت تصريحات صحفية، تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر الوطنية المختلفة، حيث أجمع الكل على أهمية التزام العمل الوطني المنتج القائم على الشفافية والمصداقية واحترام الرأي والرأي الآخر .

وتابعت، أن كل أعضاء المجلس ينطلقون من رؤية تهدف إلى تحقيق خير البلاد، واستقرارها وحفظ كرامة أهلها ووحدة أراضيها وسيادتها، وتم التوافق على موجهات عامة لتكون إطاراَ للحكومة الانتقالية الثانية.



وشددت الناطقة باسم المجلس، على التأكيد والالتزام بمواعيد إكمال أجهزة الحكم وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي القيّم على مراقبة أداء الحكومة، وإصدار التشريعات التي تكفل حسن أداء مهام الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل.