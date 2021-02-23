"انقلاب ميانمار".. عقوبات أمريكية ضد اثنين من الجنرالات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب الانقلاب.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق الإثنين، فرض عقوبات على القيادات العسكرية في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري الذي بدأ فبراير/ شباط الجاري.
وأعلن ذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن التكتل قرر فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إنه : "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين تم تقدير عددهم بحوالي 640 شخصا.
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