وفاة أحمد زكي يماني.. رجل البترول القوي وأول أمين لـ"أوبك"

أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، عن وفاة أحمد زكي يماني، وزير البترول السعودي الأسبق، عن عمر يناهز 91 عاما.

وتولى الراحل وزارة للبترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين عامي 1962 وحتى 1986، وهو ثاني وزير يتقلد هذا المنصب في تاريخ المملكة.



ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، سيتم الدفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

ويعد أحمد زكي يماني، الذي توفي في لندن هو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ولد في عام 1930، وتولى وزارة البترول في 1962، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة، وتخرج من جامعة هارفارد، وقبل أن يتولى منصبه كوزير نفط، عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء، ووزير دولة، وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو مؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.

تم اختطافه في العام 1975، من قبل مجموعة الشهير كارلوس، الملقب بـ"الثعلب"، خلال اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في العاصمة النمساوية فيينا.

وتحول خلال فترة عمله على مدى 24 عاما أدار خلالها الشؤون النفطية لأكبر منتج للخام في العالم إلى شخصية ذات شهرة عالمية خلال "صدمات النفط" التضخمية في السبعينيات من القرن الماضي.