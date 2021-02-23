سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.. الأخضر يصعد

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، في معظم البنوك وفي شركات الصرافة وفي البنك المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم على موقع البنك المركزي نحو 15.6267 جنيه للشراء 15.7261 جنيه للبيع، مقابل 15.6067 جنيه للشراء و15.7064 جنيه للبيع، أمس.

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمس وهي نفس الأسعار في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" جاء بنك كريدي أجريكول كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.63 جنيه، بينما جاء بنك الكويت الوطني كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.69 جنيه.

اليورو والإسترليني

وفي البنك المركزي، سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه نحو 18.9676 للشراء و19.0899 للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 21.9289 جنيه للشراء و22.0716 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.1664 جنيه للشراء و4.1932 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.2539 جنيه للشراء و4.2818 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.6004 جنيه للشراء و51.9906 جنيه للبيع.

مؤشرات اقتصادية

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأعلن البنك المركزي، مطلع فبراير/ شباط الجاري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلي 40.1 مليار دولار في يناير/ كانون الأول الماضي؛ ليرتفع بنحو 37 مليون دولار عن شهر ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.