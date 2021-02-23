وزير دفاع صربيا: نقدر تنظيم الإمارات المتميز لـ"آيدكس"

أكد نيبويشا ستيفانوفيتش، نائب رئيس الوزراء وزير دفاع صربيا، أن العلاقات بين الإمارات وبلاده متميزة وتشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة.

وقال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في معرض "آيدكس 2021": "نثمن تنظيم دولة الإمارات لأكبر تجمع للمتخصصين في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم".

وأضاف أن انعقاد المعرض العالمي شكل تحديا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إلا أن دولة الإمارات نجحت في التغلب عليه وتمكنت من استضافة وفود مختلف دول العالم مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم.

وذكر أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منحت الدول فرصة من أجل المشاركة في هذا المعرض العالمي البارز الذي يشكل منصة هامة وبارزة للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال: "ممتنون لمنحنا الفرصة للمشاركة في معرض "آيدكس 2021" العالمي وعرض منتجاتنا في قطاع الصناعات الدفاعية وهي فرصة مثالية لصربيا للكشف عن أحدث منتجاتها من العتاد العسكري الخفيف والسيارات المصفحة بجانب كافة أنواع الذخائر".

وأكد أن العالم أجمع عانى من تحديات جائحة "كوفيد – 19" لاسيما خلال العام الماضي.

وقال: "نثمن العمل التنظيمي الرائع الذي يتم في معرض آيدكس 2021 والحرص على توفير كافة وسائل الدعم والراحة للمشاركين والعارضين والعمل على تعزيز أمنهم وسلامتهم طوال مدة تواجدهم في هذا الحدث.. ونشعر بالأمان وكأننا في بيتنا حيث يحظى الجميع بكافة أشكال الرعاية والاهتمام وتطبق أعلى التدابير الوقائية من فيروس كورونا".

وأضاف: "الجميع حصل على فرص مثالية للمشاركة في هذا المعرض وعرض منتجاته المختلفة وهي خطوة كبيرة وهامة نحو المضي قدما في مسار التعافي من جائحة كوفيد – 19" ونتطلع إلى مشاركة أكبر في الدورات القادمة من آيدكس".

وأضاف: "أتيحت لنا الفرصة لمقابلة كبار المسؤولين في دولة الإمارات ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المشترك في المجالات المختلفة خاصة مع مشاركة العديد من الشراكات العالمية البارزة في صربيا والتي تتطلع إلى عقد شراكات مثمرة مع شركائها في دولة الإمارات.. كما أن الفرصة سانحة لتعزيز تعاوننا في المجال الدفاعي بين بلدينا خاصة مع حصول شركاتنا الوطنية على فرصة عرض أحدث منتجاتها الدفاعية والتي من المنتظر أن تطرح في المستقبل القريب".

وأكد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وصربيا تشهد تطورا مستمرا في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين ونرى أن تواجدنا في هذا المعرض العالمي يسهم في تعزيز هذه العلاقات وتنميتها.

وقال إننا ممتنون لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الدعم الذي قدمتها لصربيا لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وقيامها بإرسال مساعدات طبية لمكافحة هذا المرض.