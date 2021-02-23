كورونا يتسلل لـ"إخوان الانقلاب" بالسودان ويؤجل محاكمتهم

قرر قاضي محاكمة انقلاب الإخوان بالسودان، تأجيل جلسة الثلاثاء، إثر إصابة المتهم نافع علي نافع، مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، بكورونا.

وحدد القاضي أحمد علي، جلسة قادمة يوم 9 مارس/آذار المقبل لمواصلة إجراءات محاكمة المتهمين في انقلاب الإخوان 1989.

وتم نقل مساعد الرئيس المعزول إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أثبتت الفحوصات المعملية إصابته بفيروس كورونا.

ويعد نافع أحد أعمدة النظام السابق، حيث تولى مناصب عديدة بينها مدير المخابرات ومساعد البشير في القصر الرئاسي.

وتزامنا مع ذلك، قرر القاضي أحمد علي منع عائلات المتهمين من حضور جلسات المحاكمة لعدم التزامهم بالاشتراطات والهدوء داخل القاعة.

واقتصر دخول قاعة المحكمة على هيئتي الدفاع والاتهام وأجهزة الإعلام، فقط.

وكانت المحكمة قد رفضت في جلسة سابقة شطب دعوى الانقلاب، ردا على طلب هيئة الدفاع التي تحججت بسقوط الجريمة بالتقادم.

ويحاكم في هذه الدعوى الرئيس المعزول عمر البشير و27 من رموز نظامه، بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض النظام الدستوري عام 1989.