آيدكس 2021.. "هالكن" تكشف عن أول صاروخ دفاع جوي إماراتي

كشفت "هالكن"، الشركة الإقليمية المتخصصة في إنتاج وتوريد الصواريخ الموجّهة بدقّة، اليوم الثلاثاء، عن المنظومة "SkyNight" خلال آيدكس 2021.

وتعد "SkyNight" أول منظومة صاروخية مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون تُصمّم وتُصنّع في الإمارات.



وطورت مجموعة "إيدج"، الشركة الأم لـ"هالكن"، منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، مثلما فعلت الشركة الألمانية "Rheinmetall AG"، التي كانت تسعى للحصول على منظومة صاروخية لتؤلف جزءاً من منظومة دفاعها الجوي "Skynex".

وقررت الشركتان تقديم حلّ مشترك، بحيث تقوم "هالكن" بتوفير منظومة الصواريخ ‏"SkyNight" لمنظومة الدفاع الجوي "Oerlikon Skynex" المتميزة التي تضع معايير جديدة بفضل هندستها الفريدة المفتوحة.

وتم تصميم "SkyNight" في "هالكن" بحيث تتصدى لكل المخاطر الحديثة، وتوفر إشارات إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق من السطح إلى الجو، وتستهدف الطائرات ذات الأجنحة الدوارة وصواريخ المركبات الجوية دون طيار وقذائف المدفعية وقذائف الهاون وغيرها من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة ضمن نطاق يصل إلى 10 كيلومترات.





وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في مجموعة إيدج: "يعدّ SkyNight، أول صاروخ إماراتي للدفاع الجوي من صنع هالكن ولكنه لن يكون الأخير".

وأضاف: "هو أحد الإنجازات العظيمة الكثيرة المعلن عنها ضمن سعي البلاد إلى إنشاء قدرات دفاعية سيادية بهدف التصدي للمخاطر المتزايدة التي لا تغطيها كيانات كثيرة في السوق بالشكل المناسب".

وأكد: "يسعدنا أن نعقد شراكة مع Rheinmetall، الشركة الرائدة في الصناعات الدفاعية، من أجل التعاون على صنع منظومة مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون والتي تعتبر الأكثر شمولاً وتقدماً في العالم بالاعتماد على صاروخنا SkyNight ومنظومة Skynex الخاصة بشركة Rheinmetall".

وأوضح: "يعتبر هذا التعاون رسالة واضحة بأن إيدج ترغب في إبرام الشراكات مع العديد من الكيانات من أجل طرح حلول متقدمة مشتركة".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تتكون منظومة الدفاع الجوي "Oerlikon Skynex" من نقطة التحكم "Oerlikon Skynex" ووحدات الاستشعار المتعدد ومصفوفة المسح الإلكتروني النشط وأجهزة الرادار متعددة الأوضاع ومسدسات متعددة عيار 35 ملم "RG Mk3"، بالإضافة إلى صواريخ وقاذفات صواريخ "SkyNight" من شركة "هالكن" بقدرة استيعابية 60 صاروخاً لكل منها.

وصاروخ "هالكن" المضاد للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون قادر على تتبع وتحييد العديد من الأهداف الواردة متعددة الاتجاهات في وقت واحد، بحيث يوفر الحماية للأصول الثابتة، إلى جانب القوى المتحركة والميكانيكية. ومن الممكن استخدام المنظومة، القابلة للنقل والحركة، بشكل ثابت في البر والبحر وعلى منصة أرضية متحركة.

وقال أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي في شركة "Rheinmetall AG": " تقنيات الدفاع الجوي لشركة Rheinmetall قادرة على سد الفجوات التي ظهرت حديثاً في الدفاع الجوي القائم على الأرض لمواجهة المخاطر الجديدة المعقدة للغاية. بالاشتراك مع إمكانات Rheinmetall Denel Munitions في تكنولوجيا الصواريخ، يسهم التعاون بين هالكن وRheinmetall في طرح فرص جديدة مثيرة للاهتمام وبناء مستقبل مشرق".

ونشرت "Rheinmetall AG"، من خلال الشركة السويسرية التابعة لها "Rheinmetall Air Defence"، منظومة "Skyguard" في بلدان عديدة، والتي تستطيع إسقاط أهداف صغيرة وسريعة، وتُستخدم كطبقة داخلية في دفاع جوي متعدد الطبقات ومؤلف من بنية تحتية عسكرية هامة ونقاط حيوية.

وستقوم البلدان التي استخدمت "Skyguard" بتحديث منظومتها في نهاية المطاف إلى "Skynex"، مما يضع "هالكن" ومنظومة صواريخها "SkyNight" المضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون، ودولة الإمارات في صدارة الابتكارات المتعلقة بمنظومة الدفاع الجوي.

وتعد "هالكن" جزءا من قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع التي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.