مسؤولة سودانية بارزة تشيد بتعاون الإمارات وتجربتها بالتعايش

أشادت مسؤولة سودانية بارزة بالمستوى الرفيع لعلاقات التعاون بين بلادها والإمارات، وتجربة هذا البلد مع التعايش.

جاء ذلك في لقاء جمع عضو مجلس السيادة السوداني، رجاء نيكولا، الثلاثاء في مكتبها بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان حمد محمد الجنيبي.



وفي بيان، أشادت نيكولا بتجربة الإمارات في مجال التعايش الديني، ومساهمتها في التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأكدت أن حكومة الفترة الانتقالية تولي أهمية خاصة لقضايا التسامح والتعايش الديني وقبول الآخر بين مكونات الشعب السوداني، وترجمة هذه القيم في التعامل مع العالم.

من جانبه، أوضح السفير حمد محمد الجنيبي أن اللقاء تناول مسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين، واستعرض المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات في السودان.

وأعرب السفير الجنيبي عن تمنياته للشعب السوداني بدوام التقدم والازدهار في ظل حكومة الفترة الانتقالية.

والإمارات من الدول الضامنة لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة، بجوبا عاصمة الجارة الجنوبية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والخميس الماضي، ناقش السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، إن المكالمة ‏تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن مناقشة التطورات في المنطقة، بما في ذلك آخر المستجدات في ملف سد النهضة.

وشرحت الوزيرة رؤية السودان الهادفة لتحقيق "حل سياسي دبلوماسي كسبي".

والأربعاء، دعا السودان إلى وساطة دولية رباعية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.