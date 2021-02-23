أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقود صعود "الثمين" لليوم الثاني

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، نزل الذهب عن ذروة أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، لكنه تماسك في نطاق ضيق في الوقت الذي ينتاب فيه الحذر المستثمرين قبيل شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء، نحو 905.25 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 829.75 جنيه.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) نحو 792 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 678.75 جنيه.



أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 528 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 452.5 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر خلال التعاملات المسائية نحو 339.5 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 6336 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية نحو 1811 دولارا.

الذهب ينزل مع ارتفاع الدولار

وعالميا، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1807.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1156 بتوقيت جرينتش، ليتداول بين 1802.80 و1815.63 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1807 دولارات.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تحركات الذهب تشير إلى "نهج الانتظار والترقب".

وستكون الشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غدا الأربعاء الأولى لباول منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه وسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على الكونجرس.

وارتفع الذهب في وقت سابق لأعلى مستوياته منذ 16 فبراير/ شباط الجاري عند 1815.63 دولار إذ لامست العملة الأمريكية لفترة وجيزة أدنى مستوى في أكثر من شهر. لكن الدولار انتعش منذ ذلك الحين وارتفع في أحدث تعاملات 0.1% مقابل عملات منافسة رئيسية.

أيضا تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تحويم عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب أعلى مستوى في عام الذي وصلت إليه أمس الإثنين.

وارتفاع العوائد يؤثر سلبا على جاذبية الذهب كتحوط من التضخم إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.