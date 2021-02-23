محمد بن زايد يواصل جولاته في "آيدكس 2021"

واصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، جولاته التفقدية لمعرض " آيدكس 2021".

وشملت جولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارته لعدد من الأجنحة المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021" الذي تستمر فعالياته لليوم الثالث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".





واطلع خلال الجولة التفقدية على مزيد من أنظمة الدفاع والآليات المتطورة و أبرز المنتجات التي تعرضها الشركات المتخصصة في مجالات الدفاع و الصناعات العسكرية و الأمنية.

شملت الجولة معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021 "، الذي يقام على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021 "، وجناح " توازن " وجناح المملكة العربية السعودية إضافة إلى جناح جمهورية صربيا وعدد من الشركات المشاركة في المعرض .

والتقى خلال الجولة عددا من المشاركين في المعرض وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية مشاركتهم في مثل هذه المعارض الدولية للتعريف بصناعاتهم والترويج لها إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث إنتاج شركاتهم ومشاريعهم المستقبلية التي يقدمونها في المعرض.

رافقه خلال الجولة .. الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.