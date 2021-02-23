"آيدكس 2021 ".. محمد بن زايد يستقبل وزيري دفاع صربيا وقبرص

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزيري دفاع صربيا وقبرص على هامش "آيدكس 2021 "
والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، كلا على حده، تيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية صربيا الصديقة وشارلامبوس بيتريدس وزير دفاع جمهورية قبرص الصديقة.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، تمت اللقاءات على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021" الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك".
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءين، بضيفي البلاد وبحث معهما علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكل من صربيا وقبرص خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.
وتناول اللقائين أهمية استضافة دولة الإمارات معرض " آيدكس 2021 " أحد أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل صناعات الدفاع والأمن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم إضافة إلى إتاحته فرص تعزيز التعاون وعقد شراكات إستراتيجية بين الدول تخدم الأمن والسلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.
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