سيف بن زايد يتفقد "نافدكس 2021".. وزيارة خاصة لـ"السعديات"

زار الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021".

ويقام المعرض على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".





وحسب وكالة أنباء الإمارات، قام الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بجولة يرافقه اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية شملت أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض الدفاع البحري في دورته السادسة، وتبادل الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الأحاديث مع العارضين حول آخر التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.

كما قام بجولة على متن سفينة " السعديات" الإماراتية متعددة المهام التي انضمت للخدمة في أسطول القوات البحرية واطلع على مرافقها المتطورة من غرف عمليات وقيادة وتجهيزات واستمع من ضباط القوات البحرية إلى شرح عن مهام السفينة من تأمين ونقل وإمداد وإخلاء طبي وتقنيات عالية ونظم حديثة تستخدم فيها.





كما اطلع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في "نافدكس" على أهم التقنيات الحديثة في الصناعات البحرية المتطورة والحلول والمستجدات في مجال صناعة الدفاع البحري والقطع البحرية التي تمثل نخبة الصناعات العالمية في المجالات البحرية إضافة إلى أحدث التقنيات في أنظمة أمن السواحل وحلول الاتصالات البحرية والمعدات والأجهزة الخاصة في مجالات الدفاع البحري.



