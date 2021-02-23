رسميا.. السودان ينضم لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري

بعد 3 عقود من رفضها من قبل نظام الإخوان البائد، وافق السودان رسميا، الثلاثاء، على اتفاقيتي "مناهضة التعذيب" و"الاختفاء القسري".
وصادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان رسميا، على انضمام البلاد لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري.
ويقوم المجلسان بسلطات المجلس التشريعي لحين تشكيله، وفق أحكام الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان.
وقال وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالباري، في تصريحات صحفية، إنه: "أجزنا في الاجتماع المُشترك لمجلسي السيادة والوزراء، مشروعي قانون بالانضمام إلى اتفاقية مُناهضة التعذيب واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".
وأضاف: "خطوة عظيمة نحو بناء السودان الجديد، سودان الكرامة والحرية والعدالة والسلام".
وتتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب أحكاماً متعددة نصت على الاعتراف بالحقوق المتساوية للجميع.
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