إعلان فوز محمد بازوم برئاسة النيجر والمعارضة تدعو لاحتجاجات

أعلنت اللجنة الانتخابات في النيجر فوز وزير الداخلية السابق محمد بازوم برئاسة البلاد بحسب نتائج رفضتها المعارضة داعية لتنظيم احتجاجات.

وقالت اللجنة إن مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم في النيجر محمد بازوم، فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 55,75% من الأصوات في الدورة الثانية، وفق نتيجة مؤقتة نُشرت الثلاثاء.



وكشف إيزاكا سونا، رئيس اللجنة، في حضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، أن مرشح المعارضة ماهاماني عثمان حصل على 44,25%.

وأشار سونا إلى أن هذه "النتائج مؤقتة ويجب عرضها على المحكمة الدستورية لتقييمها".

وفي وقت سابق، وصف فالكي باشارو مدير حملة مرشح المعارضة النتائج بأنها عبارة عن "سطو انتخابي" وحث الجمهور على الاحتجاج عليها.

وتعد الانتخابات التي أجريت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وتلتها دورة ثانية الأحد الماضي أول انتقال ديمقراطي في تاريخ النيجر التي شهدت عدة انقلابات.

أما بازوم البالغ من العمر 60 عاما ويعد الذراع اليمنى للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، فقد حصل على أزيد قليلا من 39% من الأصوات في الدورة الأولى.

كان عثمان البالغ من العمر 71 عامًا أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد في العام 1993 لكن أُطيح به في انقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات.

وحصل عثمان على أقل من 17% من الأصوات في الدورة الأولى لكن تحالفًا من 18 حزبا معارضا وعده بالتصويت له في الدورة الثانية.

وتصنف قائمة الأمم المتحدة الإنمائية التي تضم 189 دولة النيجر أفقر دولة في العالم وهي تواجه صعوبة في القضاء على حركات إرهابية تهاجمها انطلاقًا من مالي في الغرب ونيجيريا في الجنوب الشرقي.

وكان لغما قد انفجر في عربة تابعة لمفوضية الانتخابات في جنوب غرب البلاد، خلال يوم الاقتراع مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة.