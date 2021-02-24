مقتل 10 في هجوم إرهابي لـ"بوكو حرام" شمالي نيجيريا

قتل 10 أشخاص وأصيب 21 آخرون في هجوم إرهابي نفذه مسلحو بوكو حرام بقذائف هاون في مدينة مايدوغوري المضطربة شمال شرق نيجيريا.

وأطلق الإرهابيون وابلين من القذائف على المدينة أصابت حيي أدامكولو وغوانغ المكتظين، وفق ما أفادت به مليشيات محلية وسكان لوكالة فرانس برس.



وقال باباكورا كولو زعيم مليشيا موالية للجيش، لوكالة فرانس برس،: "لدينا 6 قتلى في ادامكولو و4 في غوانغي سقطوا في انفجار قذائف الهاون".

وأضاف "أطلق إرهابيو بوكو حرام القذائف من كاليري عند أطراف المدينة".

من جانبه، قال عمر آري الذي ينتمي أيضا إلى أحدى المليشيات إن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا بجروح في غوانغي و5 في أدامكولو، مؤكدا حصيلة القتلى نفسها.

وأفاد إسماعيل إبراهيم وهو شاهد عيان أن الإرهاربين اجتازوا التحصينات حول مايدوغوري باتجاه كاليري، ما أدى إلى تدافع السكان بحثا عن أماكن آمنة وسط إطلاق متقطع للنار.

وعادة ما ينفذ مقاتلو بوكو حرام عمليات توغل مستخدمين الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية والانتحاريين بهدف السيطرة على العاصمة الإقليمية مايدوغوري، لكنهم يصطدمون بالجيش النيجيري الذي يصدهم.

وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت بوكو حرام زخات من القذائف الصاروخية على المدينة أسفرت عن جرح عدة أشخاص.

وأسفر الصراع المستمر منذ عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 36 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة.