"إيدج" الإماراتية و"لوكهيد مارتن" الأمريكية.. تفاصيل شراكة قوية

وقعت "إيدج" الإماراتية، الثلاثاء، اتفاقية مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية، لاستكشاف فرص الشراكة الصناعية في قطاع الطيران والدفاع بالإمارات.

و"إيدج"، هي مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره في الإمارات، و"لوكهيد مارتن" هي الشركة الأمريكية الرائدة في التكنولوجيا على مستوى العالم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، بموجب بنود الاتفاقية، ستعمل الشركتان الرائدتان في التكنولوجيا المتقدمة على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال إنشاء فرق عمل مشتركة لرصد وتطوير برامج نقل المعرفة والتنمية الصناعية.

وسيتم استعراض المشاريع ذات الصلة ببناء القدرات داخل الإمارات، وإيجاد تقنيات مبتكرة وناشئة، والتوسع المستمر في مبادرات تطوير رأس المال البشري.

وقع الاتفاقية خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في "إيدج"، وريموند بيسيللي، نائب الرئيس لشؤون التمويل والعقود والتنمية الصناعية في "لوكهيد مارتن"، وذلك خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".





وقال خالد البريكي:" نهتم اهتماماً بالغاً بالتعاون المشترك في "إيدج"، ونسعى باستمرار إلى بناء إمكاناتنا لنكون قادرين على تزويد الجيل التالي من أصحاب المواهب ببيئةٍ تساعدهم على النمو والابتكار والتطور في قطاع التكنولوجيا المتقدمة".

وتابع:" يمثل توقيع الاتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد لـ "إيدج" و"لوكهيد مارتن"، ويفتح المجال أمام كلا الطرفين لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في قطاع الطيران والدفاع بدولة الإمارات".

من جهة أخرى، قال ريموند بيسيللي، إن:" كوننا شريكاً موثوقاً للإمارات على مدار أكثر من 40 عاماً، تلتزم "لوكهيد مارتن" بتطوير القدرات الوطنية ودعم أجندة تنمية رأس المال البشرية في الإمارات".

وتابع:" تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة ضمن المرحلة التالية من شراكتنا مع "إيدج"، كما نتطلع إلى استكشاف الفرص وتنفيذ مشاريع استراتيجية من شأنها أن تمثل إضافة قيّمة للقطاع والدولة بشكل عام".

وتعمل الشركتان كذلك على تعزيز التعاون من خلال مشاركة المعرفة والخبرات، والاستفادة من خبرة "لوكهيد مارتن" الممتدة لعقود طويلة في البحث والتصميم والتطوير والتصنيع والتكامل والاستدامة فيما يتعلق بأنظمة التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها.

وتعد "لوكهيد مارتن"، شريك ملتزمٌ بمنطقة الشرق الأوسط منذ 50 عاما، واليوم توسّع الشركة حضورها في دولة الإمارات ليتعدى أنظمة الدفاع إلى توفير العديد من المنتجات والخدمات والدعم التقني والخبرة التعليمية من أجل تقوية قطاع الدفاع وتوسعة القدرات داخل الإمارات.

تطوير صناعات دفاعية متطورة ومتقدمة

ومن جانبه، أكد فيصل البناي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "إيدج" إن تركيز المجموعة ينصب حاليا على تطوير مجالات "الحرب الإلكترونية" بمنظوماتها المختلفة و"المنصات المسيرة" من السفن، والدورون، والمدرعات إضافة إلى الصواريخ الذكية.

وقال البناي في تصريحات الثلاثاء، في جناح "إيدج" بمعرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2021 إن المجموعة تواصل العمل على تعزيز قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية القائمة على التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المتقدمة.

وأضاف إن الصناعات الدفاعية الإماراتية تحظى باهتمام إقليمي ودولي كونها قادرة على منافسة مثيلاتها على مستوى العالم معربا عن تطلع "إيدج" إلى تقديم صناعات دفاعية غير تقليدية تركز على التقنيات المتطورة.

وذكر البناي أن "إيدج" عملت على تطوير منظومات دفاع جوي قصيرة المدى للتصدي للقذائف قصيرة المدى .. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن عقد العديد من الصفقات خلال فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2021".

ونوه إلى أن قطاع الدفاع والأمن يشهد تطورات متسارعة لذا تحرص "إيدج" على مواكبة هذه التطورات لتكون حافزا لها على إحداث التغيير الإيجابي من خلال المرونة في اتخاذ القرارات لإحداث تغير ملموس في هذا القطاع وتقديم حلول مستقبلية عبر الجمع بين ابتكارات السوق، والقدرات، والإمكانات العسكرية.

و قال البناي إن معرضي "آيدكس" و"نافدكس" يمثلان محور التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأضاف إن "إيدج" تحرص على تطويع أبحاثها وقدراتها لإنشاء قطاع دفاع يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة المرنة والقوية والمبتكرة وبناء شراكات أكثر فاعلية مع مقاولي الدفاع الدوليين.