بعد أسبوع.. نيجيريا تستعيد بلدة استراتيجية من الإرهابيين

أعلن الجيش النيجيري، الثلاثاء استعادة بلدة استراتيجية في شمال شرق البلاد كان إرهابيون سيطروا عليها الأسبوع الماضي.

وأصدر الجيش بيانا جاء فيه، أن جنوده مدعومين بطائرات مقاتلة تمكنوا من استعادة بلدة مارتي و"بلدات مجاورة" في بحيرة تشاد من الإرهابيين بعد معارك عنيفة.



وأضاف البيان "أن الجنود مدعومين بغطاء جوي، نجحوا في الدخول إلى مارتي وتدمير قنابل محلية الصنع وألغام أرضية في طريقهم".

وأكد الجيش سيطرة القوات الحكومية "بشكل كامل" على المنطقة، وقتل "عشرات" الإرهابيين خلال المعركة.

وفي 15 فبراير/ شباط الجاري سيطر إرهابيون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش في غرب أفريقيا على قاعدة "مارتي" العسكرية في شمال شرق نيجيريا، وقتلوا ثمانية جنود.

والأحد أعطى قائد الجيش جنوده مهلة 48 ساعة لاستعادة البلدة خلال زيارة إلى قواته التي تقاتل الإرهابيين في شمال شرق البلاد.

وأفادت مصادر أمنية، أن العديد من سكان البلدة كانوا عالقين داخلها منذ استيلاء الإرهابيين عليها.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول العام الماضي عاد الآلاف إلى منازلهم في مارتي بعدما كانوا اجبروا على النزوح منها العام 2014 بسبب انعدام الأمن.

وتشجع السلطات النازحين جراء النزاع مع الإرهابيين على العودة إلى قراهم وبلداتهم بعدما بلغت المخيمات التي تؤويهم طاقتها الاستيعابية القصوى.

وبات تنظيم داعش في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن بوكو حرام عام 2016 يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف عناصره ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.