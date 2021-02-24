سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، على نحو طفيف في البنوك، وشركات الصرافة.

وخلال تعاملات السوق المصرفي اليوم الأربعاء، ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري.

بينما استقر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، أمام العملة المصرية.

ارتفاع الدولار

ووفقا لمسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع الدولار إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، إلى 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 22 بنكا، منها التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، وعودة، والبركة، والمشرق، وHSBC، والقاهرة، والإسكندرية.

أقل سعر للدولار

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أيضا أقل سعر للدولار في البنوك.

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى 22.01 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، مقابل 21.93 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، عند 4.166 جنيه للشراء، و 4.193 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما صعد الدينار الكويتي، إلى 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.60 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، أمس.

أول طرح لشركات مملوكة للجيش المصري

واختارت وزارة الدفاع المصرية، الصندوق السيادي "ثراء" لبيع جزء من محفظة الشركات المملوكة للجيش، كأول طرح من نوعه بمصر.

وأوضح أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يوسع شبكته، في حين يبحث عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية للبترول المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "وطنية" التي تسيطر على حوالي 200 محطة وقود، وشركة "صافي" لتعبئة المياه المعدنية، هما أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع.

وقال سليمان، إن الصندوق السيادي يساعد في بيع ما بين 80% و90% من شركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10% و20%، ويأمل سليمان في استكمال البيع بنهاية يونيو/حزيران المقبل.