سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.. أرقام تاريخية

قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 بالسوق السوداء، مسجلا 3540 ليرة للبيع و 3500 للشراء.

كان سعر الدولار بالسوق الموازية في سوريا قد سجل الثلاثاء 3425 ليرة لشراء، و3470 ليرة للبيع.



وانهارت الليرة السورية إلى مستوى مطلع الأسبوع مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

كان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ 3 آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب أهلية طاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

أسعار اليورو والإسترليني

وحقق سعر اليورو في السوق الموازية "السوداء" 4299 ليرة للبيع مقابل 4245 ليرة للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 4916 ليرة للشراء، و 4982 ليرة للبيع.

الريال والدرهم والدينار

أما سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية فسجل نحو 945 ليرة للبيع و 931 للشراء مقابل 911 ليرة للشراء، و926 ليرة للبيع أمس.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية نحو 950 ليرة للشراء و 964 للبيع مقابل930 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع الثلاثاء.

وقفز سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 11721 ليرة للبيع و 11563 ليرة للشراء مقابل 11311 ليرة للشراء، و11485 ليرة للبيع أمس.