إسرائيل تحذر من نوايا إيران النووية وتدعو لرد دولي "فوري"

جددت إسرائيل، تحذيرها من نوايا إيران في تطوير قدراتها النووية "سرا"، مؤكدة أن "خطوات طهران المتطرفة تتطلب ردا دوليا فوريا".

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، إن إيران "تدمر ما تبقى من رقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتواصل تحدي وتهديد الاستقرار الإقليمي".

واعتبر أشكينازي أن سياسة إيران "هي إعلان نوايا لرغبتها في الاستمرار في تطوير قدراتها النووية سرًا".

وأضاف "ترى إسرائيل في هذه الخطوة تهديدا، ويجب أن لا تمر دون رد، ولن نسمح لإيران أبدا بالقدرة على حيازة سلاح نووي".

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمس الذي "حدد بشكل لا لبس فيه أن إيران نفذت نشاطا غير معلن بمواد نووية على الأقل في أربعة مواقع مختلفة، ولم تبلغ عن مكان وجود نفس المواد النووية اليوم".

تعليقٌ رأت إسرائيل من خلاله، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تكون قادرة على الإشراف على أنشطة إيران النووية أو إرسال مفتشين إلى مواقع تقوم فيها طهران بأنشطة غير معلنة".

وعليه، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من أنه "بدون إشراف، ستواصل إيران التقدم في برنامجها النووي سراً".

وقالت"يجب أن يكون هذا الفعل بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين امتنعوا حتى الآن عن الرد بشكل حاسم وعملي على انتهاكات إيران المستمرة لالتزاماتها الدولية".

وتابعت" تواصل إيران تخزين اليورانيوم المخصب وخداع وإخفاء طموحها لامتلاك سلاح نووي، وهي الآن تدمر ما تبقى من إشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرة إلى أن "خطوات طهران المتطرفة تتطلب ردا دوليا فوريا".