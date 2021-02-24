تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، لدى تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

في الوقت نفسه، استقر الجنيه مقابل الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

ارتفاع اليورو

ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو إلى 18.97 جنيه للشراء و19.14 جنيها للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.



أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 19.02 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، في بنك الإسكان والتعمير.

فيما جاء أقل سعر عند 18.86 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 18.95 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع، مقابل 15.6267 جنيه للشراء، و 15.7261جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى 22.01 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.93 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، عند 4.166 جنيه للشراء، و 4.193 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

نجاح الاقتصاد في اختبار كورونا

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.