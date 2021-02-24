زورق إسرائيلي يخرق مياه لبنان.. والطيران يحلق

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية قبالة الناقورة جنوبي البلاد.
وقالت قيادة الجيش، في بيان لها اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة نحو 314 مترا".
وأشار إلى أن ذلك جرى يوم الأحد الماضي .
ووفق البيان، "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
على الصعيد نفسه، أفادت الوكالة بتسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط ظهر اليوم في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح مدينة صيدا وجوارها.
يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.
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