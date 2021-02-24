قريبا.. "أسوأ كوابيس" هيلاري كلينتون في "حالة رعب"

"حالة رعب" تسطرها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، في قصة سياسية تشويقية، من المرتقب أن تصدر قريبا.

و"ستيت أوف تيرور" التي ستُطرح للبيع في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول القادم، تتناول قصة وزيرة خارجية مبتدئة تكون ضمن فريق إدارة منافسها السياسي حين تقع سلسلة من الهجمات الإرهابية تتسبب بحالة من الفوضى في النظام العالمي.

وتعتزم هيلاري كلينتون التي خاضت الانتخابات الرئاسية ضد دونالد ترامب عام 2016، نشر كتابها مع الكاتبة الكندية لويز بيني، بحسب ما أفادت به دار "سايمون اند شوستر أند سانت مارتن برس" للنشر.



ووصفت كلينتون كتابة "رواية تشويق مع لويز بالحلم الذي تحقق"، مشيرة إلى أنها "استمعت" بكل كتاب من كتبها وشخصياتها بالإضافة إلى صداقتها.

وأضافت: "اليوم نوحد تجربتينا (هي ولويز بيني) لاستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية والغش عالي المخاطر".

أما بيني فاعتبرت الكتابة مع كلينتون "تجربة لا تصدق من حيث كونها تتيح النفاذ إلى داخل عالمَي وزارة الخارجية والبيت الأبيض".



كما تتيح الكتابة مع كلينتون برأي صديقتها "النفاذ إلى عقل وزير الخارجية وطريقة تفكيره عند انفجار أزمات المخاطر الكبيرة".

وسيحمل الكتاب المرتقب الإجابة عن أسوأ كابوس لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وهو ما تطرقت له لويز بيني.



وبهذا الكتاب، تحذو هيلاري حذو زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، صاحب الرواية السياسية "ابنة الرئيس"، التي كتبها مؤلف روايات التشويق الأكثر مبيعا جيمس باترسون.