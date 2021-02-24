حذرت صحيفة ألمانية الدول الغربية من التصرفات الإيرانية "المثيرة للريبة" في الملف النووي، مطالبة بموقف قوي ضد طهران.
وقالت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية "خاصة"، اليوم الأربعاء، إن "إيران تستغل الجمود الراهن في الملف النووي وتطالب أيضا برفع العقوبات الأمريكية، وكأنها لا تنتهك الاتفاق الموقع في 2015".
وأضافت "إذا تحقق لإيران هدفها ورفعت واشنطن العقوبات، سيكون بإمكان نظام الملالي شراء الصواريخ دون رادع، وتمويل حزب الله الإرهابي بقوة، وتهديد إسرائيل".
وتابعت: "إيران لا تتوقف أيضا عن انتهاك الاتفاق النووي وتعليق عمل المفتشين وتخصيب اليورانيوم بشكل سري".
ومضت قائلة "إسرائيل كانت محقة سواء في 2018 أو اليوم، فتصرفات إيران تثير كثير من الريبة والشكوك حول هدفها الحقيقي من البرنامج النووي".
وأوضحت "تحدث بنيامين نتنياهو في 2018 عن تخزين إيران 15 كيلوجراما من المواد المشعة وما يصل إلى 300 طن من المعدات والمواد النووية في مكان قريب من طهران خارج نطاق عمل مفتشي الطاقة الذرية".
وتابعت الصحيفة "اليوم، لدى إيران بالتأكيد أكبر من هذه الكميات، لذلك من الضروري أن تفتح طهران منشآتها أمام التفتيش دون أي شروط".
الصحيفة قالت "الغرب مطالب بموقف قوي ضد طهران، والتمسك باستمرار العقوبات حتى تظهر إيران التزاما تاما وتفتح جميع منشآتها للتفتيش".
وأمس، أنهت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة للوكالة.
وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أجهزة الطرد المركزي من طراز 2إم-آي.آر وسيتم تركيبها في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة ألمانية: تصرفات إيران تثير الريبة ولا بد من موقف "قوي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.